E' il giorno degli infermieri

ALESSANDRIA - Sono oltre un migliaio nella sola Azienda ospedaliera di Alessandria. I più lavorano al Santi Antonio e Biagio, gli altri all'infantile. C'è molto turn over (anche a causa di "quota 100") e, per fortuna, da qualche anno l'organico è stato rimpinguato. Il 70 per cento è costituito da donne, ma i maschi sono... in risalita.

Oggi, mercoledì, è la Giornata internazionale degli infermieri. Si celebra dal 1974, quando si decise di omaggiare, nell'anniversario della nascita, Florence Nightingale, considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica.

Ad Alessandria, in questo giorno, si promuovono spesso iniziative all'interno dell'ospedale. La pandemia costringe un ridimensionamento. Ma sulle pagine web dell'Azienda è pubblicato un filmata in cui protagonisti sono gli infermieri stessi: un video di pochi minuti per fare capire come si lavora e quanto è basilare questa figura professionale la cui importanza è stata ulteriormente evidenziata dall'emergenza Covid.