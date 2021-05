Voucher: come presentare la domanda

ALESSANDRIA - Il voucher scuola è un ticket che i cittadini possono utilizzare per spese e acquisti legati all’esercizio del diritto allo studio. Il beneficiario, presentando la tessera sanitaria presso i punti convenzionati (esercizi commerciali, scuole, ecc.), potrà utilizzare il voucher per pagare direttamente beni e servizi.

Ci sono due tipi di voucher: voucher “Iscrizione e frequenza” (A), che può essere utilizzato per pagare le rette di iscrizione e frequenza delle sole scuole paritarie; voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti (B).

Per entrambe viene richiesto l’ISEE non superiore a Euro 26.000,00. Per la presentazione della domanda sono indispensabili tre passi importanti: essere dotati di ISEE 2021; essere in possesso delle credenziali SPID; registrarsi sulla piattaforma ‘PiemonteTu’ e attivare le notifiche per il servizio "TUIstruzione - Voucher Scuola" nella sezione "Configurazione notifiche".

Cambiano le modalità di presentazione della domanda: quest'anno non sarà più effettuata su ‘Sistema Piemonte’ ma su ‘PiemonteTu’, il portale di accesso unico per i servizi al cittadino, che consentirà una compilazione più semplice e veloce, anche da smartphone. Potranno presentare la domanda gli studenti: residenti in Piemonte dalla data di pubblicazione del Bando; iscritti, per l’anno scolastico 2021/2022 (inizio settembre 2021) a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie, corsi di formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico; che non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e in ogni caso entro i 21 anni compiuti dalla data di pubblicazione del bando;

che debbano assolvere il Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione ovvero conseguire un Diploma o, se prevista, una qualifica professionale triennale; il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un indicatore della situazione economica in corso di validità (ISEE 2021) non superiore a Euro 26.000,00 e sia presente nella banca dati INPS.

Con la stessa domanda si accede in automatico alla partecipazione dell’assegnazione del contributo Statale ‘IoStudio’ solo in caso di ISEE non superiore a Euro 15.748,78.

La domanda è da compilarsi esclusivamente on-line a partire da ieri dalle ore 12, con termine ultimo il 18 giugno alle ore 12. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della regione Piemonte cliccando qui

***

Causa emergenza sanitaria Covid-19 in corso, l’ufficio Diritto allo Studio del Comune di Alessandria non avrà la possibilità di dare agli utenti il supporto alla compilazione. Saranno comunque disponibili, per un aiuto telefonico, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13: Vullo Giuseppina 0131-213268; Zavattaro Alessia 0131-213269