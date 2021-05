La manutenzione della collezione del Bistolfi? Finanziata con l'Art Bonus

CASALE - Proseguono i lavori per far giungere a Casale l’importante collezione di Leonardo Bistolfi donata dalla sua famiglia alla Gipsoteca intitolata all’artista monferrino. In attesa dell'arrivo di queste ultime aggiunte, l'amministrazione comunale ha stabilito che gli interventi fondamentali di manutenzione verranno inclusi tra quelli per cui è possibile usufruire dell’Art Bonus.

Si tratta di un credito d'imposta che da diritto a chi dona in favore della cultura e dello spettacolo a detrazioni fiscali pari al 65%, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Inoltre tali donazioni non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali. «Attualmente la gipsoteca vanta ben 200 opere - ha sottolineato l’assessore alla Cultura Gigliola Fracchia - Con la collezione donataci non solo arricchiremo questo patrimonio, ma andremo a completare il percorso artistico del grande artista». Rendendo in questo modo la Gipsoteca di Casale una delle più ricche e complete di tutta Italia.

Per usufruirne è importante indicare nella causale del bonifico il proprio codice fiscale, o la Partita Iva, seguito dalla dicitura Art Bonus Collezione d’arte Bistolfi Erog. Liberale a Comune di Casale Monferrato.