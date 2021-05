Mercatino dell'Antiquariato a San Giovanni

OVADA - Salta anche l'edizione del Mercatino dell'Antiquariato del 2 giugno. La data sarà però recuperata, novità assoluta, il 24 giugno, giorno di norma dedicato alla celebrazioni di San Giovanni. La decisione è stata ufficializzata qualche minuto fa dal Comune di Ovada con una nota. “Il nostro obiettivo – spiega il sindaco, Paolo Lantero - è far ripartire la città con entusiasmo ma in sicurezza. La Fiera Mercato dell'Antiquariato è una grande risorsa per Ovada e per il nostro tessuto economico, grazie alla disponibilità della Pro Loco potremo organizzare questa manifestazione ottemperando alle vigenti normative". 'Per Ovada San Giovanni è una giornata particolare, lo svolgimento del Mercatino va a rendere meno gravosa la rinuncia ai tradizionali appuntamenti, religiosi e di svago, in onore del Santo tanto amato da tutti gli ovadesi", così il Presidente della Pro Loco di Ovada Luca Torello.