Ritorna la Sem Cup: il via a Tassarolo poi dieci tappe e la finale

TASSAROLO — Prenderà il via domani dal golf club ‘Colline del Gavi’ la Sem Cup 2021: il green di Tassarolo ospiterà infatti la prima delle dodici tappe dell’iniziativa che come sempre coniuga sport e solidarietà e che torna ad ampliarsi dopo l’edizione dello scorso anno in formato ridotto per colpa della pandemia di coronavirus.

Due come sempre i progetti da sostenere con il ricavato di questa iniziativa: l'asilo delle suore Teresiane Carmelitane a Carpeneto e la fondazione Flying Angels, che si occupa di sostenere le spese di viaggio per bambini con gravi problemi di salute, che necessitano di cure e interventi in tutti gli angoli del mondo. Il tutto grazie alla generosità dei trentacinque sponsor dell’iniziativa e di ‘amici’ particolari come l’ex calciatore Daniele Massaro che da sempre aiuta la Sem Cup.

Le competizioni si giocano secondo la regola della louisiana a coppie sulla distanza delle nove buche e sono seguite da una apericena con le premiazioni, il tutto all'aperto e nei circoli dove si gioca, sempre rispettando tutte le disposizioni su distanziamento e sicurezza.

Nel calendario dell’edizione 2021 sono ben quattro le tappe al ‘Serravalle Golf Club’ che è quello che ne ospita di più: 4 giugno, 9 luglio, 5 e 27 agosto; poi ‘Colline del Gavi’ 14 maggio e 30 luglio, ‘La Serra’ a Valenza 17 giugno e 2 settembre, ‘Margara’ a Fubine con una tappa il 2 luglio e ‘Villa Carolina’ a Capriata d’Orba con due tappe il 28 maggio e il 23 luglio ma soprattutto la finalissima il 17 settembre, per chiudere l’edizione di quest’anno.