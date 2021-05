Coltivazione di marijuana in casa: arrestato un 27enne

ALESSANDRIA - La squadra volanti della Questura di Alessandria era intervenuta nella notte del 19 aprile nell'abitazione di un uomo di 27 anni dopo la richiesta di una donna che lamentava di aver subito maltrattamenti

All’atto dell’intervento tuttavia il personale operante ha rinvenuto, custoditi in una serra allestita al piano primo dell’abitazione, 30 vasi con piante di marjuana.

La coltivazione era allestita in una struttura di libera vendita, reperibile su internet costituita, oltre che da teli con cerniere, anche da idonee luci corredate di timer per la crescita delle piante, ventilatori per la corretta aerazione, deumidificatori nonché misuratori di temperatura per il mantenimento del microclima idoneo allo sviluppo vegetativo.

Inoltre, già pronto per l’immissione sul mercato, è stato rinvenuto un sacco contenente 85.4 grammi di marjuana suddiviso in foglie. Il personale intervenuto ha quindi tratto in arresto il ventisettenne A.C. per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria intervenuta per il coordinamento dell’attività, procedendo altresì al sequestro di quanto rinvenuto nell’abitazione.

Nella circostanza è stata indagata il stato di libertà altra persona, F.R. di anni 22, per concorso nello stesso reato.