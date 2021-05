Passeggiata con il Cicerone nel borgo, fino all’antico mulino

ALBERA LIGURE — Un viaggio che porterà i visitatori al cuore della val Borbera, «scoprendo abitudini ormai quasi del tutto scomparse, ma parte integrante delle nostre radici». Oggi, venerdì 14 alle ore 15, e sabato 15 maggio alle 18, la pro loco di Albera Ligure organizza la Passeggiata con il Cicerone, visita guidata al centro storico del borgo, partendo dalle origini preromane fino ad arrivare ai giorni nostri, attraverso storia, racconti e aneddoti trasmessi dagli anziani.

Il programma prevede la partenza dal parcheggio auto antistante il municipio per addentrarsi nel borgo tramite via della Chiesa. Successivamente camminata lungo il letto del torrente Albirola per giungere al piccolo borgo di Molino di Santamaria, noto per il suo mulino e per essere considerato un tipico villaggio valborberino.

Alla fine della visita ritorno in paese dove la pro loco offrirà un rinfresco con i prodotti del territorio. Costo 15 euro, comprensivo di tessere associativa alla pro loco, assicurazione, visita guidata, rinfresco. Verranno formati gruppi di massimo 10 persone, in modo da poter garantire le distanze sociali. Si consiglia di indossare scarpe comode in vista della camminata di circa 2 chilometri. Obbligo di prenotazione tramite mail (prolocodialberaligure@gmail.com) o chat private Facebook e Instagram.

La pro loco tiene a precisare che tutti i luoghi che verranno visitati sono accessibili tramite vettura, nel caso in cui ci siano visitatori con difficoltà motorie.