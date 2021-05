Tragico impatto alla rotonda dell'ospedale: un morto

CASALE MONFERRATO - 19,50 - La vittima è Massimiliano Bifalchi, 54 anni, residente a Casale.

19,30 - Incidente mortale poco dopo le 18 all'altezza della rotatorio tra viale Giolitti e viale Ottavio Marchino, all'imbocco di strada Pozzo Sant'Evasio. Per cause ancora da precisare, un'auto è andata a impattare, probabilmente in maniera autonoma, contro un palo dell'illuminazione pubblica a margine della rotonda.

A pochi passi dall'auto giace il corpo del conducente, con tutta probabilità un uomo. Sulle generalità non ci sono ancora dettagli. Sul luogo gli operatori della Polizia Locale di Casale.