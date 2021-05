A "Flowers&Food" anche gli stand di cucina internazionale

ACQUI TERME - In occasione della nona edizione di Flowers&Food che sabato 29 e domenica 30 maggio animerà il centro di Acqui Terme, l'associazione Italiana Cuochi Master organizza la manifestazione enogastronomica culturale "Quality Street Food". Espositori con stand gastronomici in una rassegna di "street food" con cucina italiana e internazionale durante la quale sarà possibile degustare i piatti tipici delle più svariati tradizioni gastronomiche. L'evento culinario prenderà il via alle 17 di venerdì 28 e proseguirà nelle giornate di sabato 29 e domenica 30. Gli stand saranno allestiti in Corso Dante (nel tratto tra Via Ottolenghi e Piazza Italia, occupando il lato giardini) e Piazza Italia (nel tratto tra Corso Dante e la statua di Vittorio Emanuele). Parte del ricavato dell’incasso sarà devoluto allaFondazione Thelethon (Ricerca sulle malattie genetiche rare), che sarà presente con un gazebo