Vince (e passa) Alpo, perde lo sport

TORTONA - In semifinale playoff di A2 va Alpo Verona. Con merito: vince anche gara2, 59-67 al PalaCamagna, e chiude in due partite la serie con Autosped, che esce a testa altissima dopo una battaglia di notevole intensità, recuperando anche 11 punti nel terzo quarto.

Ma in una serata di notevoli contenuti tecnici, a perdere è lo sport. Nicola Soave, coach delle veronesi, aggredisce verbalmente Francesca Zara, allenatrice della formazione di Castelnuovo Scrivia. A una obiezione dell'ex azzurra su un fischio degli arbitri (assolutamente non all'altezza) Soave fa qualche passo verso la collega e urla "Stai zitta", con tono offensivo. Prende il 'tecnico', ma Zara, a fine gara, è chiara. "Non finirà qui. Non è più ammissibile che su un campo da gioco si debbano sentire certe frasi e subire certi atteggiamenti". Come se una protagonista della pallavolo femminile italiana non sia all'altezza di fare una contestazione o, peggio ancora, di allenare una squadra nella seconda serie nazionale. "Ho la clip dell'episodio: è tutto registrato e manderò questa documentazione a chi dovrà valutare". Soave è uscito dal campo senza il tradizionale saluto alle avversarie e a coach Zara: un brutto episodio, che macchia una vittoria legittima.

L'ADDIO DI PAVIA

Nel primo quarto si segna poco e le difese lavorano bene (13-13), nel secondo Autosped prova a scappare sul +6, ma è raggiunta e superata negli ultimi minuti, 29-33 alla pasua lunga. Le padrone di casa sbagliano molto al tiro nel terzo periodo, Alpo, trascinata da Vespignani, play di categoria superiore, e dalla giovanissima Conte (scuola Moncalieri, 23 punti, mvp del match) allunga fino al +13, ma dopo un time out in cui Zara ridisegna il gioco, le giraffe rimontano, con le triple di Madonna e Colli e all'ultimo stop sono pienamente in partita, 41-45. Così fino a 4' dalla fine quando qualche fischio sbagliato e ancora errori di troppo permettono alle ospiti di allungare e volare in semifinale. Esce dal campo con le lacrime Enrica Pavia, generosa e massacrata dai fischi fuori luogo: alle compagne, alla società, alla coach e allo staff annuncia che la sua carriera in campo finisce qui.

AUTOSPED - ALPO 59-67

(13-13, 29-33, 41-46)

Autosped: D'Angelo 3, Madonna 15, Pavia 9, Colli 9, Bernetti, Bonvecchio 4, Scibelli 5, Podrug 8, Gatti 2. Ne: Repetto, Serpellini, Francia: All.: Zara

Alpo: Vespignani 9, Conte 23, Dell'Olio 10, Reani 5, de Marchi, Vitari 2, Mancinelli 15, Coser 3, Mosetti. Ne: Gualtieri. All.: Soavwe