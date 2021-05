Casale si ferma, con la Caratese decide l'ex D'Antoni

CASALE - La rimonta del Casale si ferma dopo più di in mese. L'ultima sconfitta era avvenuta in terra ligure, a Sestri Levante: allora la situazione era diversa e dopo un filotto che ha tolto i nerostellati dalla zona rossa della classifica il sogno playoff sembrava poter essere raggiungibile. Ma oggi al Palli il sogno si è forse interrotto ancora prima di cominciare per mano della Folgore Caratese e della vecchia conoscenza monferrina D'Antoni. Un incidente di percorso che comunque non intacca l'ottimo finale di stagione di Buglio e dei suoi ragazzi.

Nella prima frazione di gioco il Casale, come gìa successo in più occasioni nelle partite casalinghe, sceglie di chiudersi e aspettare. I nerostellati però restano schiacciati nella loro metà campo senza riuscire a ripartire in modo efficace. Sulla destra il numero dieci brianzolo Macrì fa ammattire la retroguardia monferrina mandando al tiro dal limite in un paio di occasioni i suoi compagni. In entrambi i casi la conclusione supera la traversa sorvegliata da Drago, che nonostante le difficoltà conclude i primi 45 minuti senza sporcarsi i guantoni.

BEFFA NEL FINALE

La ripresa sembra destinata a seguire la falsa riga del primo tempo ma bastano dieci minuti e i casalesi - oggi in divisa bianca - escono finalmente dal guscio e suonano la riscossa. All'11 infatti la difesa della Caratese si fa trovare per la prima volta impreparata: Nouri imbecca Colombi con un lancio di 30 metri ma il centravanti si fa ipnotizzare da Pizzella che con un miracolo salva i suoi. Passano pochi istanti e Cocola sulla destra mette dentro un traversone che sfiora la testa ancora una volta di Colombi. Una sequenza di episodi che consente al Casale di trovare coraggio e subire di meno la manovra avversaria. Nella restante mezzora il pareggio sembra essere il risultato più logico, ma è ancora un episodio che si rivela decisivo. Al 38' entra D'Antoni e dopo soli cinque minuti punisce i nerostellati con il più classico dei gol dell'ex: sulla sinistra Di Stefano si mette in proprio, punta Nouri e trova con un cross a rientrare il compagno sul secondo palo che batte l'incolpevole Drago. Esultanza speciale, forse anche per lanciare un messaggio alla sua ex squadra. Il Casale cerca la reazione e si rende pericoloso: punizione al 47' di Lewandowski che impensierisce Pizzella ma sulla respinta Raso, in posizione defilata, non trova la porta.

Nel prossimo impegno, domenica, un altro ex aspetta il Casale, che sarà infatti ospite del Chieri allenato da Marco Didu.

CASALE - FOLGORE CARATESE 0-1

MARCATORE: st 41' D'Antoni

CASALE: Drago, Nouri, Contoi, Guida, Fontana (45' st Lanza), Poesio, Raso, Romeo, Colombi, Lewandowski, Cocola (28' st Franchini). A disp.: Tarlev, Giusio, Moolenaar, Vicini, Nnadi, Mullici, Esposito. All: Buglio

FOLGORE CARATESE: Pizzela, Ciko, Monticone, Ngom, Valagussa (21' st Cozzari), Marconi, Finessi (38' st D'Antoni), Macrì (32' st Macrì), Kazievicz, Di Stefano, Derosa. A disp.: Bertozzi, Alabiso, Paoluzzi, El Idrissi Buono, Troiano. All.: Longo

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro

NOTE: Ammonii Fontana, Cintoi e Pizzella . Recupero 1' pt; 4' st