Duende: esce “Volti”, otto canzoni tra pop e folk

VIGNOLE BORBERA — È disponibile da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali il nuovo album del duo Duende, composto da Marco Montaldi e Chiara Baiardi.

Marco è originario di Vignole Borbera, mentre Chiara è di Stazzano. Il primo è laureato in chimica industriale e lavora in una azienda chimica della zona. La seconda è insegnante in un asilo e musicoterapista. Dopo aver dato vita al loro primo progetto musicale di coppia, formano i Duende e insieme si esibiscono, scrivono, compongono canzoni e condividono la stessa potente passione per la musica.

«Ci siamo conosciuti suonando, quando avevamo 17 anni, grazie a un amico in comune - rivelano i due - Avevamo due gruppi diversi e abbiamo deciso di formare un gruppo insieme. Eravamo in 5, abbiamo proseguito per 4-5 anni. Dopo un po' di vicissitudini, ci siamo fidanzati e dato vita al nostro primo duo».

«Il titolo del nostro album è “Volti” - spiegano i due, che formano una coppia anche nella vita - È composto da otto brani, di cui tre in lingua inglese e gli altri cinque in italiano. Il genere a cui ci riferiamo si può dire che sia pop con cenni di musica folk, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti utilizzati tra cui violino, banjo e bouzouki irlandese, i cui timbri riportano proprio alla musica country, da cui abbiamo preso ispirazione. I testi parlano di storie di vita, quindi sono autobiografici, oppure sono ispirati da posti in cui abbiamo viaggiato o suggestioni come quelle che sono giunte dalla lettura di libri (tra cui l'Ulisse di Joice)».

“Volti” è disponibile su tutti gli store online musicali come per esempio Spotify e Itunes e sul canale YouTube dei Duende. La raccolta di inediti è prodotta da Erik Bosio, cantante, arrangiatore e compositore novese.

«Il significato del nostro nome si trova nel termine che ha inventato il poeta Garcia Lorca, a indicare sia un folletto della mitologia spagnola che le emozioni che scaturiscono dall'armonia della musica. Vogliamo fare proprio questo con la musica», dice Marco.