Gianluca Perrone ai Mondiali Special Olympics

ALESSANDRIA - Il regalo più bello, per i suoi 29 anni , Gianluca Perrone lo ha ricevuto da Special Olympics Italia: una lettera per comunicare all'atleta alessandrino che rappresenterà l'Italia ai Mondiali invernali, dal 18 al 29 gennaio 2022, a Kazan, in Russia.

La gioia più grande per un ragazzo che, grazie all'attenzione e alla dedizione totale di papà Michele e mamma Patrizia, alla sua straorinaria forza di volontà e alla sua passione per tutti gli sport, pratica molte discipline, da quando aveva solo 3 anni, con risultati eccezionali. Sulla neve grandi successi, prima guidato da papà Michele (Gianluca è ipovedente) e poi sempre più in autonomia e in sicurezza, allenato dai maestri della scuola Free White di Sestriere, che frequenta dal 2011, anno in cui ha conquistato i suoi primi ori.

Progressi continui per l'atleta ora tesserato per Pandha Torino, con una carica di energia straordinaria e un sorriso in cui racconta la gioia per l'integrazione attraverso lo sport e la sua felicità di mettersi alla prova e di allenarsi e gareggiare con gli altri.

Aveva un sogno, vestire l'azzurro ai Mondiali. Lo realizzerà perché i tecnici hanno deciso che sarà un protagonista sulle nevi iridate. E 'Gianlu' ha già iniziato il suo personale conto alla rovescia, anche se adesso si sta allenando per gli Smart Games 2021, giochi nazionali ancora virtuali, in cui ha deciso di cimentarsi in una nuova prova, il tennistavolo.

Spacial Olympics lancia in questi giorni anche la campagna "adotta un campione": tutti possono sostenere una esperienza unica che Gianluca, e gli altri convocati, potranno vivere. E Alessandria ha un testimonial davvero grande.