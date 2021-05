Madri Pie: al via l’Accademia Musicale

OVADA - Gli insegnanti saranno presentati il prossimo 31 maggio con un concerto. Di fatto è già possibile dire che rappresenta una scommessa vinta per l’Istituto Santa Caterina delle Madri Pie la nascita dell’Accademia Internazionale di Studi Musicali. «Da tempo volevo portare ad Ovada questo tipo di progetto - spiegano i coordinatori Laura Lanzetti e Maurizio Barboro, entrambi pianisti - Per la verità l’approvazione è dello scorso luglio. Poi la pandemia che stiamo ancora attraversando ha contribuito a dilatare i tempi di realizzazione di qualche mese vogliamo fare tutto rispettando le norme».

Il tutto avverrà con la collaborazione tra la scuola e l’associazione “Felice De Giardini”, molto nota per il torinese per il suo lavoro rivolto alle giovani generazioni nel ricordo del notissimo compositore e violinista vissuto nel 1700. L’obiettivo è quello di dare il via a percorsi aperti a chi vuole una formazione in campo musicale.

«Collaboro da anni con l’orchestra torinese - racconta Barboro - una realtà importante con 25 elementi. In questo progetto sono previste Master Class di Alto Perfezionamento strumentale e seminari di direzione d’orchestra tenuti da maestri di fama internazionale rivolti ai giovani musicisti professionisti di ogni nazionalità». Un altra grande novità sarà la formazione dei solisti con orchestra «per dar loro - prosegue il musicista - la possibilità di esercitarsi nei loro pezzi potendo già respirare l’aria dell’orchestra».

Oltre ai percorsi di alto perfezionamento sono previsti i corsi rivolti a giovani e giovanissimi musicisti che vogliano approcciare lo studio degli strumenti più noti: pianoforte, violino, chitarra, fisarmonica, clarinetto e lezioni di canto. «L’offerta complessiva - chiarisce Lanzetti - sarà ampliata da laboratori di canto e canto corale».

Per quanto riguarda i corsi base gli allievi che frequentano i vari indirizzi della Scuola Santa Caterina Madri Pie avranno una agevolazione sui costi dei corsi. «Mi rende orgogliosa - precisa la preside, Luciana Repetto - sapere che la nostra struttura possa diventare un polo culturale e vengano valorizzati con questa iniziativa gli splendidi ambienti che possiamo offrire». Mentre i corsi base partiranno a Settembre per le master class internazionali si prevede l'inizio per gennaio 2022, nel rispetto delle attuali norme internazionali.