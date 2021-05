Ponzano: un weekend a contatto con la natura con la rassegna "Giardini aperti"

PONZANO - “Ponzano in… Giardini Aperti” è il nome del ricco programma di full immersion in fiori, arte e paesaggi e camminate nella natura che si terrà a Ponzano sabato 22 e domenica 23 maggio.

Per entrambi i giorni è prevista, con partenza alle ore 9:30, la camminata “Di Giardino in Giardino” in collaborazione con Nordic Walking Valcerrina guidata da Augusto Cavallo (fondatore dell'associazione Cammini Divini). Il percorso di circa 8 km toccherà le cinque dimore storiche del Comune alla scoperta dei loro giardini. L'evento, a causa delle normative anti Covid, è solo su prenotazione telefonando al 339 4188277.

I giardini delle ville saranno comunque aperti al pubblico dalle 14 alle 18. L'iniziativa interesserà Villa Il Cedro, Dimora al Sagittario, Villa Larbel di Salabue, Castello di Ponzano ed il Castello di Salabue, ai quali si aggiunge anche l’Azienda Vitivinicola Alemat con il suo Infernot.

Domenica 23 i visitatori saranno inoltre accolti da due ulteriori appuntamenti: alle 15 in piazza Europa si terrà il “Giardino delle Api”, laboratorio per conoscere e amare le api in compagnia di Andrea Caloja; mentre alle 16 presso Villa Il Cedro ci sarà “Arte, Natura e Fiori in Villa” con il laboratorio di approccio alla ceramica di Ludi Bi e “Conoscere i fiori di Bach” con la dottoressa Alessandra Crova. La prenotazione è obbligatoria anche in questo caso telefonando al 366 2815499 o presso l’Info Point di piazza Marconi.

Il weekend è anche una buona occasione per scoprire fiori e tipicità di Ponzano e si potranno inoltre visitare e fotografare le cornici panoramiche posizionate dalle aziende Nazzari a Ponzano e Il Girasole a Salabue. A questi si aggiunge inoltre l'installazione fiorita Ballerina del Monferrato, di fronte al Municipio.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata e la data sarà comunicata in seguito.