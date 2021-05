Un fine settimana tra i libri con Scintille

ROCCA GRIMALDA - Un fine settimana per incontrarsi, parlare di libri tornare a vivere gli spazi del paese. Si chiama “Scintille” la prima rassegna letteraria varata dall’amministrazione di Rocca Grimalda, e curata dal consigliere Luisa Giora. Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, nei giardini Paravidino, una serie di incontri che vogliono essere anche l’occasione per andare alla riscoperta del paese.

Programma ricco

«Abbiamo previsto lo spazio di un’ora tra un incontro e l’altro - racconta la curatrice con il sindaco, Enzo Cacciola - Per tutti e tre i giorni sarà aperto il Museo della Maschera. Speriamo in un piccolo contributo per far ripartire il paese».

Venerdì 21 a aprire la scena alle ore 16.00 sarà lo scrittore Alessandro Barbaglia che presenterà la sua opera per ragazzi “Scacco matto tra le stelle” (Mondadori). Alle ore 18.00 sarà la volta di Gianni Repetto che converserà con Carlo Prosperi sul saggio “La solitudine del paesano” (Impressioni Grafiche). Il giorno successivo, sempre dalle 16.00, di scena Alessandro Perissinotto con il suo nuovo “La congregazione” (Mondadori). Alle 18.00 Raffaella Romagnolo presenterà il suo “Di luce propria” di recente uscita.



Domenica si chiude alle 16.00 con Bruno Morchio e il suo personaggio classico Bacci Pagano in “Voci nel silezio”. Alle 18.00 Matteo Saudino presenterà il suo “La filosofia non è una barba” (Vallardi). «Per partecipare - conclude Luisa Giora - è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo comunediroccagrimalda01@gmail.com. I giardini possono contenere 50 persone. Rispetteremo con scrupolo le attuali norme».