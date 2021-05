Biblioteca Luzzati: le attività tornano in presenza

CASALE - Tornano le proposte della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Con le nuove norme sul contenimento del CoronaVirus, sarà possibile finalmente proporre direttamente al Castello del Monferrato nuove e coinvolgenti iniziative.

Si partirà già mercoledì 19 maggio con il primo dei due laboratori in programma per questo mese di maggio: alle ore 17,00 ci si potrà ritrovare e divertirsi insieme in un gruppo di sette bambini di età mista dai 4 anni in su, accompagnati da un adulto.

Il secondo appuntamento sarà per venerdì 28 maggio, sempre alle ore 17,00. In tutti e due i laboratori il kit di carta e disegni saranno forniti dalla biblioteca, mentre ogni partecipante dovrà portare astuccio, colla, forbici e colori personali.

Giovedì 27 maggio, invece, nel cortile del Castello, il Teatro della Nebbia proporrà, per la serie Nati per leggere con i cantastorie, Le avventure di un lupo: «tante storie di lupi buoni, cattivi e coraggiosi. Lupi neri e scontrosi. A tutti i lupi però serve anche… la zampa di un amico». Inizio alle ore 17,00 e massimo 20 bambini con accompagnatore.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la distanza interpersonale. I contatti per dare la propria adesione sono: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.