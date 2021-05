"Nessuno escluso", il bando da 300mila euro per sostenere i più fragili

ALESSANDRIA - Anziani, disabili, famiglie colpite dalla crisi economica, donne che hanno perso il lavoro sono i destinatari dei progetti che saranno finanziati dal bando "Nessuno escluso", lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per contribuire ad affrontare le problematiche evidenziate dalla pandemia. I fondi potranno essere utilizzati anche per azioni di coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato.

Il plafond di 300 mila euro è a disposizione di enti pubblici e privati, associazioni, cooperative operanti nel settore dell’assistenza sociale e del volontariato per attività da sviluppare nel territorio di riferimento della Fondazione.

«Con l’emergenza Covid-19, la povertà è cresciuta sensibilmente – afferma il presidente Luciano Mariano – e ha colpito anche fasce di popolazione che fino a poco tempo fa non ne erano toccate, facendo emergere il rischio di aumentare le distanze tra le persone e di penalizzare ulteriormente i più fragili. Il nostro obiettivo è quello di attivare collaborazioni con soggetti del territorio in modo da affrontare il problema in modo integrato e coordinato, evitando sovrapposizioni, perché solo attraverso la collaborazione con chi conosce da vicino la realtà locale possiamo renderci conto dei bisogni reali e costruire insieme risposte concrete per la nostra comunità».

Il bando è rivolto al sociale, uno dei principali settori di intervento della Fondazione, ed è finalizzato a contribuire al miglioramento del benessere quotidiano, in particolare, delle persone anziane o affette da disabilità, favorendo il ripristino di attività aggregative nelle residenze protette e incrementando la socialità degli ospiti fortemente penalizzate dal rispetto delle normative anti-Covid. Saranno privilegiate iniziative innovative per sostenere il lavoro femminile reso precario a causa della pandemia, azioni di supporto socio-educativo a favore di soggetti che presentino problematiche di socializzazione, crescita individuale, disagio socio-familiare, progetti per avvicinare i giovani al mondo del volontariato sociale.

Un intervento ad ampio spettro che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha messo in campo per tutelare i soggetti più fragili contribuendo a creare nuove opportunità di benessere psicologico, sicurezza economica, crescita culturale e sociale per famiglie e singoli che la pandemia rischia di trasformare in “nuovi poveri”. In quest’ottica, saranno privilegiati i progetti rivolti a un’ampia platea di destinatari in condizioni di fragilità, indipendentemente dal genere e dalla fascia di età, quelli presentati da un significativo numero di operatori coinvolti, da giovani interessati a svolgere attività sociali, nonché le iniziative facilmente replicabili e quelle che possono avvalersi di ulteriori risorse.

È possibile presentare le domande di contributo accedendo al sito della Fondazione cliccando qui, e utilizzando l'applicazione RICHIESTE ON LINE (Link diretto alla pagina ). Il termine ultimo per accedere al bando è il 30 luglio 2021.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui bandi e sulle nuove iniziative promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sono disponibili anche sulla pagina Facebook @fondazionecassadirisparmiodialessandria dove verranno regolarmente segnalati con un post.