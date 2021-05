Ospedale infantile, donazione dalla PPG di Quattordio

ALESSANDRIA - La Fondazione Uspidalet consegnerà ufficialmente la donazione fondi fatta dall'azienda PPG di Quattordio in favore della terapia neonatale dell'ospedale Cesare Arrigo: l'appuntamento è fissato per mercoledì 19 maggio alle ore 11 nell’atrio dell’ospedale infantile di Alessandria. Alla cerimonia saranno presenti oltre al presidente della Fondazione Bruno Lulani e alla dottoressa Isabella Ercole - Ceo PPG, la dottoressa Daniela Kozel (direttore sanitario ASO) e il dottor Federico Schena, responsabile Terapia neonatale.

La multinazionale PPG, aveva promosso, mesi fa, una raccolta fondi tra i dipendenti in memoria del collega Vittorio Pilotto, deceduto lo scorso febbraio. Su ispirazione della famiglia Pilotto, l’importante donazione, andrà a favore del progetto dell’ospedale infantile “Una culla in movimento”, una culla neonatale attrezzata con ventilatore meccanico per aiutare i bambini prematuri e non, con problemi respiratori.

«Grazie all’immensa solidarietà manifestata nei confronti del collega Vittorio Pilotto e dei suoi famigliari, - ha precisato Bruno Lulani, presidente della Fondazione Uspidalet - saremo in grado di raggiungere presto il nostro obiettivo e donare alla S.C. di Neonatologia dell’ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria un’incubatrice e un ventilatore neonatale da trasporto di ultima generazione. Il ruolo della PPG e dei suoi dipendenti è fondamentale nella realizzazione dei nostri progetti e ci permetterà di terminarli in tempi più brevi del previsto».

«Un particolare ringraziamento alla PPG di Quattordio per questa donazione così importante al progetto "Una culla in movimento" destinata al nostro ospedale infantile – ha detto la dottoressa Daniela Kozel, direttore sanitario Aso - E grazie alla Fondazione Uspidalet che continua a sostenere i nostri piccoli pazienti, con azioni e sensibilizzazione sul territorio. Ogni donazione rappresenta un gesto di generosità e consente di migliorare i servizi per i pazienti più piccoli, proprio come nel caso di questa culla. Un mattoncino alla volta per raggiungere insieme nuovo obiettivi di salute e cura per i nostri bimbi».

«E’ stato per tutti noi colleghi di PPG terribile perdere prematuramente Vittorio- ha affermato Isabella Ercole, direttore di stabilimento PPG di Quattordio - Abbiamo sentito il bisogno naturale di onorare la sua memoria attraverso questa raccolta fondi che lega tangibilmente la sua anima generosa e buona a qualcosa di importante e concreto in supporto all’ospedale Pediatrico ed ai bambini, a cui lui teneva molto. Ringrazio tutti per questo e sono onorata, insieme alla dottoressa Di

Costanzo ed alcuni colleghi del team Colore di PPG nel quale Vittorio operava, di poter partecipare alla cerimonia commemorativa e dare inizio a questo progetto, certa che lui ne sarebbe davvero orgoglioso».

«Ringrazio anche a nome della mia famiglia l’azienda PPG, il gruppo dirigenziale e i colleghi tutti che si sono spesi per raccogliere questo fondo da destinare ad un progetto molto sentito - ha affermato Patrizia Pilotto, sorella di Vittorio Pilotto - Il pensiero che attraverso Vittorio si possano aiutare tanti bambini e le loro famiglie ci rende orgogliosi. Ringrazio la Fondazione Uspidalet e la dottoressa Ercole per aver reso possibile tutto ciò».