Parole, armonia e ritmo: uno spettacolo a lume di candela

CASTELLAZZO BORMIDA - Prenotazioni aperte per assistere al concerto "M'illumino di meno-uno spettacolo a lume di candela" che sabato 22 maggio, alle ore 20.45, nella chiesa di Santo Stefano di Castellazzo Bormida, inaugurerà la quarta edizione del Gamondium Music Festival con una serata dedicata, per usare le parole di Platone, alla "Melodia", costituita da "Parole, Armonia e Ritmo".

Le "Parole" dell'attrice Laura Bombonato e l'"Armonia" del violoncello di Eugenio Solinas, fuse dal "Ritmo" della poetica e della musica, per una serata importante, che sancisce il ritorno "dal vivo" degli appuntamenti del festival dopo la terza edizione totalmente registrata in assenza di pubblico e diffusa in streaming.

L'ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria che si potrà effettuare telefonando al numero 347 0867632 dalle 18 alle 20 fino a venerdì 21. I posti saranno limitati secondo la normativa vigente. Il Gamondium Music Festival (con Marcello Bianchi come direttore artistico), promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida è realizzato grazie al contributo della Fondazione Crt e del Comune di Castellazzo Bormida.