Roberto Pestarino, da Gavazzana a Edimburgo gli scatti che regalano magia

GAVAZZANA — Roberto Pestarino, classe 1966, vive a Gavazzana, piccolo paese nella nostra provincia, ma la sua fotografia oggi è conosciuta ben al di là dei confini del territorio. Numerose le novità che lo hanno visto protagonista in questi ultimi mesi e lo vedranno tale nei prossimi.

La sua foto “Come libri” è stata scelta come rappresentativa per l’inaugurazione dello spazio espositivo Divin’Art di Gattinara, in provincia di Vercelli, dello scorso 8 maggio. La mostra, organizzata da Saverio Genise, riunisce le opere di numerosi esponenti della pittura. Quella di Pestarino, che sarà ospite il prossimo 22 maggio, è l’unica fotografia; le sue peculiarità hanno fatto sì che fosse scelta quale rappresentativa dell’esposizione. Lo scatto, decisamente suggestivo, è stato premiato in numerose occasioni, tra queste l’International Photography Awards.

«Si tratta di una foto abbastanza unica nel suo genere, un esempio di arte urbana. Raffigura un palazzo di Milano molto noto – spiega Pestarino – La peculiarità è data dall’orario dello scatto, le 21 di sera in estate, ora del tramonto in cui sta per venire buio, e dall’atmosfera: tutte le luci dell’impianto esterno sono accese e c’è una leggera pioggia, quasi una nebbiolina. La foto è particolare anche perché quell’impianto luci, che conferiva la particolare tonalità gialla al palazzo, oggi non c’è più».

Decisamente di rilievo altri due risultati ottenuti recentemente da Roberto. «Una mia fotografia è stata scelta dall’ente ambientale europeo per essere esposta al più grande festival della scienza e della tecnologia, che si terrà a Edimburgo nei mesi di giugno e luglio di quest’anno. Lo scatto, che vuole rappresentare i problemi ambientali e sensibilizzare su questo tema, rimarrà esposto in gigantografia per un mese».

Pestarino, è stato inoltre scelto dalla rivista internazionale “Foto Nostrum magazine”, che celebra la fotografia contemporanea. La selezione ha coinvolto solamente 25 fotografi in tutto il mondo. Il progetto prevede la pubblicazione di 25 suoi scatti in più numeri del magazine.

Roberto è presidente del circolo Oltregiogo Fotografia di Serravalle, che ha fondato nel 2012 insieme a Carlo Ferrara, Ivo Cristallo e Gianluca Trozzi. Il circolo in questi mesi ha sospeso le sue attività. «I nostri incontri e i progetti sono fermi, auspichiamo però di poter ricominciare a rivederci e fotografare insieme durante i mesi estivi e di poter riprendere la pianificazione delle attività per il prossimo inverno, ma per il momento nulla è ancora definitivo».