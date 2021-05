Ospedale Incontra, in diretta con la dottoressa Bonato

ALESSANDRIA - Sarà con Valeria Bonato, Coordinatore Ospedaliero delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti, il filo diretto del prossimo appuntamento di Ospedale Incontra che si terrà oggi pomeriggio in diretta sui social dell’azienda ospedaliera di Alessandria a partire dalle ore 16.30.

L’iniziativa vuole essere innanzitutto un momento informativo sul mondo della donazione, spiegando come si può diventare donatori di organi e tessuti e come si esprimono le proprie volontà. La dottoressa Bonato illustrerà poi l’attività dell’ospedale di Alessandria in questo settore all’interno della Terapia Intensiva e in collaborazione con altri reparti acuti. Questo appuntamento di Ospedale Incontra intende anche sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione, soprattutto per le numerose persone che si trovano nelle liste di attesa per i trapianti e sperano in una nuova vita.

Dopo una prima parte sulle attività svolte nell’ambito della donazione di organi e tessuti e del trapianto, il rianimatore Bonato sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet (link diretto), la pagina Facebook @aoalessandria, il canale YouTube Ospedale Alessandria