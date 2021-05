Fondazione Uspidalet, donati 25mila euro dalla PPG di Quattordio

ALESSANDRIA - Si è svolta questa mattina, nell'atrio dell'ospedale infantile di Alessandria, la cerimonia di consegna ufficiale della donazione fatta dall'azienda PPG di Quattordio alla Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria.

Nei mesi scorsi, l'azienda si era fatta promotrice di una raccolta fondi tra i dipendenti in memoria del collega Vittorio Pilotto, deceduto nel mese di febbraio.

La donazione di 25mila euro, devoluta dall'azienda, andrà a favore del progetto dell’ospedale infantile “Una culla in movimento”, una culla neonatale attrezzata con ventilatore meccanico per aiutare i bambini prematuri e non, con problemi respiratori. Lo scopo è quello di garantire assistenza tempestiva al neonato critico, di potenziare la qualità dell’assistenza respiratoria fornita nelle prime cruciali ore di vita, e di migliorare la prognosi in termini di sopravvivenza e di danno polmonare cronico del prematuro.

Presenti alla cerimonia, il presidente della Fondazione Uspidalet, Bruno Lulani, la dottoressa Isabella Ercole - Amministratore delegato PPG, la dottoressa Daniela Kozel (direttore sanitario ASO), il dottor Federico Schena, direttore della Terapia Intensiva Neonatale, la dottoressa Francesca Di Costanzo, responsabile del laboratorio nel quale Vittorio operava ed alcuni colleghi del team Colore di PPG.