Icardi: «Casale e Alessandria candidate a sede Irccs»

TORINO - «Su mia proposta, oggi la Giunta regionale ha dato mandato ai due direttori dell’Azienda ospedaliera e dell’Azienda sanitaria locale di Alessandria di definire la forma giuridica e di redigere, entro la fine del corrente esercizio, una bozza dell’atto costitutivo e dello statuto del costituendo Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) per patologie ambientali e mesotelioma - parole dell'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi - Alessandria ha tutte le carte in regola per meritarsi questo riconoscimento e farò tutto il possibile perché la sanità alessandrina possa davvero cogliere questa straordinaria opportunità. Il percorso è bene avviato, ce la faremo!».

«Un importante passo in avanti per il nostro territorio» commenta il sindaco Federico Riboldi.