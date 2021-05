Intemperanze verso gli agenti della Polfer: due denunciati

NOVI LIGURE - Gli operatori della Polfer hanno denunciato un ventiduenne nigeriano per resistenza a Pubblico ufficiale e violazione delle norme sull’immigrazione clandestina. Il giovane è stato controllato a bordo treno durante un servizio di vigilanza sulla tratta Torino – Genova e fin da subito ha mostrato un atteggiamento scontroso e non collaborativo, rifiutandosi, in un primo momento, di consegnare i documenti d’identità. Dal controllo in banca dati, lo straniero è risultato gravato da precedenti di polizia, nonché l’aver tentato di attraversare illegalmente la frontiera per entrare in territorio francese e dallo scorso aprile, da un Ordine del Questore di Messina e contestuale Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto della stessa città, motivo per cui è stato denunciato per inottemperanza ai provvedimenti emessi.

Sempre a Novi Ligure è stato denunciato un ventiquattrenne gambiano per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo, a bordo di un treno regionale nei pressi di Arquata Scrivia, ha offeso e minacciato ripetutamente il capotreno all’atto del controllo del titolo di viaggio. Individuato successivamente dai poliziotti, lo straniero è stato bloccato e denunciato.