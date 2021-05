Una Balzola più bella? Possibile grazie... ai fiori

BALZOLA - Il Comune di Balzola ha dato vita all’iniziativa ‘Balzola Fiorita’ con l’obiettivo di migliorare l’aspetto estetico del paese e di promuovere tra i cittadini la cura del verde e l’abbellimento dei balconi e dei giardini con fiori e piante ornamentali. Le iscrizioni sono aperte dallo scorso 3 maggio e chiuderanno al 30 giugno, salvo proroghe. È ammessa la partecipazione fuori gara.

I balzolesi che vorranno contribuire alla causa potranno farlo in maniera gratuita: è necessario compilare il modulo di iscrizione presente nella seconda pagina del pieghevole che verrà distribuito a tutta la popolazione. Il modulo è scaricabile anche dal sito del Comune e potrà essere inviato via mail a info@comune.balzola.al.it, oppure consegnato direttamente a mano al Protocollo del Comune, presso gli uffici comunali e i negozi del paese. I progetti floreali non si fermano qui: la pro loco Rimbalzolando ha continuato la tradizione dei ponti fioriti.