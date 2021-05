A Ponzano cinque giardini storici aperti al pubblico

PONZANO - Si terrà questo weekend - sabato 22 e domenica 23 maggio - la rassegna "Giardini Aperti" a Ponzano (ne abbiamo parlato qui), che va a seguire il percorso comunale "Giardino diffuso".

L'iniziativa interesserà Villa Il Cedro, Dimora al Sagittario, Villa Larbel di Salabue, Castello di Ponzano ed il Castello di Salabue, ai quali si aggiunge anche l’Azienda Vitivinicola Alemat con il suo Infernot. Per entrambi i giorni è prevista, con partenza alle ore 9:30, la camminata "Di Giardino in Giardino" alla scoperta di questi edifici, in collaborazione con Nordic Walking Valcerrina e guidata da Augusto Cavallo. Le cinque ville saranno comunque aperte al pubblico dalle 14 alle 18. Per scoprire i luoghi dell'evento scorri la gallery.