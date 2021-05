Enoteca: piatti tipici e vini locali, al via le cene a tema

OVADA - Torna a essere uno spazio a disposizione degli operatori del territorio l’Enoteca di Ovada che da sabato prossimo, alle 19.30, farà partire il ciclo 2021 delle sue cene a tema. «Quest’anno - spiega il presidente Mario Arosio con il vice Franco Paravidino - abbiamo pensato a una chiave diversa, un viaggio enogastronomico tra i paesi della zona. Gli appuntamenti saranno nel fine settimana, un calendario che andrà a definirsi di volta in volta».

L’esordio è affidato alla Trapesa, il ristorante di corso Saracco, particolarmente penalizzato nell’ultima fase in cui è stato possibile lavorare solo negli spazi all’aperto. La proposta del menù sarà a base di stoccafisso con antipasto, primo e secondo. Ad accompagnare i vini di Ca’ Bensi, l’azienda di Tagliolo già protagonista di altri appuntamenti analoghi in Enoteca. Il prezzo del menù (che prevede anche il dolce) è di 30 euro. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare lo 0143.83.53.53, oppure il 347.34.81.62.