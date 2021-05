Il Comune di Valenza sperimenta il diserbo ecologico

VALENZA – Il Comune di Valenza ha bandito l’utilizzo dei prodotti fitosanitari su area pubblica e ha avviato la valutazione e la sperimentazione di metodi di diserbo ecologico. E lo scorso martedì, 18 maggio, ha fatto eseguire da un’azienda qualificata un intervento dimostrativo del diserbo di tipo fisico che esclude completamente l’utilizzo del mezzo chimico.

Si tratta di una macchina operativa che compie il suo lavoro attraverso l’erogazione di vapore ed additivi naturali come l’olio di colza e l’amido di mais che permettono di trattenere al suolo il calore potenziando l’effetto erbicida. L’intervento ha interessato diverse tipologie di manto stradale (cubetti di porfido, ghiaia, terra battuta) e ha riguardato viale Cellini, i Giardini Don Camurati dove un tempo c’era il minigolf, il percorso pedonale limitrofo all’area giochi e via Pajetta. È stata constatata l’effettiva efficacia dell’intervento.

«Valenza si prepara come per una Green Revolution per un effettivo miglioramento della qualità della vita dei cittadini - dice il Sindaco Maurizio Oddone, che continua - Una città che sia ‘bella, accogliente, attrattiva, sicura’ è anche una città rispettosa dell’ambiente»