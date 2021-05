L'assemblea generale Fiom Cgil di Alessandria domani al Parco Eternot

CASALE – Si terrà domani mattina al Parco Eternot di Casale l’assemblea generale della Fiom Cgil di Alessandria, con all’ordine del giorno ‘Occupazione e Sicurezza’. La scelta di svolgere la riunione del proprio Direttivo Provinciale nella capitale del Monferrato vuole essere un segnale da parte della categoria verso il territorio in cui si stanno svolgendo due presidi presso le aziende Cerutti e Freudergerg (ex Framar di Mombello).

Alla riunione saranno presenti le rappresentanze sindacali delle fabbriche metalmeccaniche di tutta la provincia, che non solo esprimeranno la propria vicinanza e solidarietà ai lavoratori delle due realtà in presidio, ma discuteranno anche delle ragioni che hanno portato quelle fabbriche alla situazione attuale e di tutte le iniziative che potranno risultare utili ad affrontare quelle crisi.

«In un mondo dove l’individualismo è sempre più presente e la pandemia lo ha accentuato, ritrovarsi in un luogo aperto ma simbolico per Casale e per tutta la provincia, cioè ex sito Eternit, vuole essere un esempio concreto di come si possa ancora discutere e lottare collettivamente per difendere il lavoro, la sua dignità e la sicurezza» fanno sapere i sindacati.

L’Assemblea infatti si svolge anche nell’ambito delle iniziative decise da Cgil Cisl e Uil Nazionali e Territoriali sulla sicurezza intitolata Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro. In quel giorno i delegati e le delegate metalmeccaniche discuteranno delle reali condizioni di sicurezza presenti nelle fabbriche alessandrine e di quello che servirebbe affinché siano rispettate tutte le norme sulla prevenzione e la sicurezza. La pandemia ha messo al centro i problemi di sicurezza con i protocolli, in cui Rsu e Rls hanno svolto un ruolo attivo, ma ora che si registra una ripartenza produttiva in quasi tutte le aziende (tranne quelle che avevano già problemi prima del Covid) la sicurezza torna ad essere considerata un costo ed un freno alla produttività da parte delle aziende.