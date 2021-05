Le sfide nazionali: chi sarà la rivale dei Grigi?

ALESSANDRIA - "Il livello si alza e si annunciano partite emozionanti: i playoff si confermano entusiasmanti ed imprevedibili". Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, dopo il sorteggio in cui sono entrate in gioco le tre terze e la miglior quarta. L'avversaria dell'Alessandria sarà una delle cinque formazioni che usciranno dal primo turno nazionale, in cui anche il Bari, oltre a Renate, SudTirol, Avellino e Modena sono teste di serie e avranno il vantaggio del fattore campo nel ritorno.

Queste le sfide, con andata domenica 23 e secondo atto mercoledì 26: FeralpiSalò - Bari, Matelica - Renate, Palermo - Avellino, Albinoleffe - Modena e Pro Vercelli - SudTirol.

Il 27 sorteggio per la seconda fase nazionale, con l'ingresso delle tre seconde, Alessandria, Padova e Catanzaro: 30 maggio e 2 giugno le due date, e dal 2, al Moccagatta, come in altri stadi, saranno ammesse fino a 1000 persone.

Nella marcia di avvicinamento i Grigi affrontano fra poco, alle 15, il Castellazzo.