Libri e visite: Rocca riparte con “Scintille”

ROCCA GRIMALDA - Si terrà a Rocca Grimalda nelle giornate di venerdì 21, sabato 22, domenica 23 la prima edizione di Scintille, la rassegna letteraria curata dall’Amministrazione Comunale e in programma all’interno dei giardini Paravidino. Per tre pomeriggi consecutivi l’occasione di incontrare nomi importanti del panorama letterario italiano. Fra questi Alessandro Barbaglia e Gianni Repetto, protagonisti del primo giorno, Alessandro Perissinotto e Raffaella Romagnolo che animeranno il sabato, Bruno Morchio e Matteo Saudino che chiuderanno la domenica.

Gli autori presenti dialogheranno partendo dalle loro pubblicazioni più recenti. «La rassegna - spiega la curatrice, Luisa Giora - vuole essere un’occasione per far ripartire il paese, offrire la possibilità di visitarlo e viverne gli spazi». Per le tre giornate dell’iniziativa sarà aperto e visitabile il “Museo della Maschera” nella pausa tra gli incontri. La partecipazione è legata alle attuali norme di prevenzione dal contagio. È quindi necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo comunediroccagrimalda01@gmail.it. I posti a disposizione sono 50.