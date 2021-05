ALESSANDRIA - Otto gol fanno bene alla fiducia, aiutano a lavorare, dannno anche entusiasmo, il giusto, quanto serve nella tappa di avvicinamento al debutto nei playoff. Con il Castellazzo, al di là dell'8-0 finale, Longo può raccogliere tanti segnali positivi, sulla condizione, anche sull'attenzione dei suoi uomini, anche di chi ha ritrovato il campo (Gazzi e Corazza) dopo la sosta obbligata per il virus e il recupero.

PRIMO POKER

Finalmente tutti a disposizione di Moreno Longo, che ripropone dall'inizio Parodi e Casarini. A centrocampo il ritorno di Gazzi, in fase offensiva un tridente con due esterni, Mustacchio e Di Quinzio, alle spalle di Eusepi.Proprio il tridente firma le quattro reti nella prima frazione: dopo 20' Mustacchio apre le marcature, confermando i progressi già evidenziati in altri test, soprattutto l'ultimo, e una crescita nella finalizzazione, completando anche il poker al 36'. Sta meglio,e si muove bene anche Di Quinzio e in sfide da dentro o fuori, come saranno i playoff, le reti anche dei centrocampisti sono indispensabili. Eusepi ritrova il gol dal dischetto al 34'.

ANCORA QUATERNA

Nel secondo tempo Longo Cambia tutta la squadra, ma non il modulo. In attacco ci sono Chiarello, Arrighini e Corazza ed è proprio l'ex Reggina a segnare una doppietta in avvio, altra indicazione molto utile da un elemento al primo spezzone di partita dopo lo stop per covid. Punteggio sempre più netto, al 35' tocca a Mora per il settebello e due minuti dopo Frediani, entrato da poco, manda i Grigi sull'ottovolante

Alessandria - Castellazzo 8-0



Marcatori: pt 20' e 36' Mustacchio, 26' Di Quinzio, 34' Eusepi (rig); st 2' e 10' Corazza, 35' Mora, 37' Frediani



Alessandria (3-4-3): Pisseri (1'st Crisanto - 27' Crosta)); Bellodi (1'st Podda - 27' Frediani)), Cosenza (1'st Di Gennaro), Macchioni (1'st Prestia); Parodi (1'st Mora), Casarini (1'st Giorno) Gazzi (1'st Bruccini) Rubin (1'st Celia); Mustacchio (1'st Chiarello), Eusepi (1'st Corazza - 27' Stanco), Di Quinzio (1'st Arrighini). . All.: Longo

Castellazzo: Ravetto, Romano, Battista, Ventre, Labano, Molina, Cavanna, Milanese, Nduaye, Rosset, Mocerino. A disp.: Bruno, Fr.Cimino, Spriano, Rullo, Liguoro, Giacchero, Zunino. Fe.Viscomi, Guglielmi. All.: Nobili

Arbitro: Castellano di Nichelino

Assistenti: Peloso e Russo di Nichelino