Un apprezzamento di troppo a una ragazza e scatta la rissa in piazza a Ovada

OVADA - Un apprezzamento eccessivo e sicuramente non gradito, effettuato nei confronti di una ragazza ovadese da un gruppo di giovani operai impegnati nei lavori dell'autostrada che si stavano godendo il tempo libero in piazza XX Settembre a Ovada sabato scorso sarebbe la causa della rissa che ha portato a sei denunce e un ferimento.

Favorita dal consumo di alcool, la rissa è scattata tra gli operai e un gruppo di ragazzi del luogo. Ad aver avuto la peggio è stato un diciottenne, ferito in modo non grave al capo (prognosi di 8 giorni). Il parapiglia è durato molto poco. L’immediato intervento dei Carabinieri, sopraggiunti anche dalle zone limitrofe, ha riportato subito la calma. Una decina di giovani sono stati accompagnati in Caserma per essere sentiti come testimoni del fatto, per addivenire all’esatta ricostruzione dell’accaduto. Nella circostanza la calma era già stata ripristinata e nel giro di poco tempo i giovani rimasti avevano fatto rientro a casa. Nei giorni seguenti, sulla scorta di quanto dichiarato dai testimoni e dal giovane che aveva avuto la peggio, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali e di un esercizio pubblico, la scena è stata ricostruita e sono stati identificati gli altri partecipanti, tra l’altro ospiti di un albergo della zona. Si tratta di quattro kosovari di 18, 19, 21 e 24 anni e di un 25enne italiano. Per tutti è scattata la denuncia in stato di libertà per rissa. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se all’evento abbiano partecipato altri soggetti.