Gavi, raccontare un territorio attraverso la fotografia d'arte

GAVI — Al via le iscrizioni alla prima edizione di “Esplorare Gavi – Immagini d’autore dal Piemonte”, il premio promosso dal Consorzio tutela del Gavi riservato ai fotografi professionisti e agli artisti della fotografia.

Il progetto vincitore sarà esposto alla fiera internazionale Mia – Milan Image Art Fair (quest’anno in programma dal 7 al 10 ottobre) e l’autore degli scatti si aggiudicherà l’incarico di realizzare, nella primavera-estate 2022, un servizio fotografico nel territorio del Gavi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e permanenza.

C’è tempo fino al 31 agosto per presentare un progetto, composto da 5 a 10 immagini, che racconti il variegato paesaggio del Gavi – terra di confine tra Piemonte e Liguria ricca di bellezze paesaggistiche, architettoniche e umane – i suoi caratteri distintivi, i suoi landmark, i suoi protagonisti nonché le diverse esperienze che si possono vivere in questo splendido luogo.

Le modalità narrative considerate sono la fotografia di paesaggio, la fotografia still life e la ritrattistica che, combinate tra loro attraverso il filtro artistico e culturale dell’autore, diano vita a un progetto di narrazione unitario.

«Crediamo molto in questo progetto – spiega Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio tutela del Gavi – Pensiamo che lo sguardo dell’artista, unito alla sua competenza tecnica e alla sua sensibilità, possa davvero catturare le emozioni che il nostro territorio sa trasmettere e che, così immersi in una dimensione di “normalità” quotidiana, probabilmente noi stessi non cogliamo appieno. Siamo curiosi di vedere il nostro territorio con occhi nuovi».

I lavori saranno selezionati da una giuria composta da Fabio Castelli (fondatore di Mia Fair), Roberto Mutti (curatore d’arte), Denis Curti (curatore d’arte), Antonio Carloni (direttore di Cortona On The Move), Maddalena Fossati – (direttrice Condé Nast Traveller Italia), Massimiliano Tonelli (direttore di Artribune) e Maurizio Montobbio.

Il vincitore sarà annunciato il 15 settembre. Info e modalità di partecipazione qui.