La t-shirt per il Prefetto al centro vaccinale

CASTELLAZZO - L’hashtag #vaccinati in evidenza. E un messaggio diretto, per sottolineare l’importanza dei vaccini, “per tornare a vivere”. Stampato in evidenza sulla t-shirt consegnata al Prefetto Francesco Zito, in visita al centro vaccinale di Castellazzo. Ad accoglierlo il sindaco Gianfranco Ferraris, il presidente di Castellazzo Soccorso Francesco Zanini e i responsabili medico e amministrativo, Giampiero Varosio ed Enrico Barberis. Il Prefetto si è complimentato per la struttura, per l’organizzazione, per l’impegno di oltre 70 volontari.

Il centro, allestito all’interno della nuova palestra, può somministrare anche oltre 250 dosi ogni giorno. Dal 15 aprile è operativo 7 giorni su 7, a giugno, invece, dal lunedì al venerdì.