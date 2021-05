latuavoceperlascuola: un pomeriggio di laboratori per bambini e ragazzi

CASALE - Dopo la manifestazione dello scorso marzo il comitato #latuavoceperlascuola torna con una nuova iniziativa: un pomeriggio intero (quello di domani, sabato 22) di laboratori dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni «per riappropriarsi degli spazi della città e del senso di comunità, perché stare bene non vuol dire soltanto non essere malati, da qui il nome dell’evento ‘Se sto bene, cresco bene’».

I laboratori si svolgeranno in piazza Mazzini a Casale dalle 15.30 alle 18, ci saranno attività di yoga con Valeria Sieve, origami con Cristina Baracco, letture e teatro con i ragazzi e ragazze del laboratorio teatrale del Liceo Classico Balbo, e un laboratorio di costruzione di strumenti ed espressione musicale con Meco Traversa, che curerà anche il gran finale in musica.

«Come genitori, insegnanti, educatori, cittadini che hanno a cuore la salute di tutti temiamo che nel decidere di sacrificare tutte le attività che creano benessere, socialità, educazione, cultura e divertimento, non siano state tenute in considerazione le conseguenze e i danni psicologici, evolutivi e sociali dovuti al distanziamento fisico, alla mancanza di socialità, sport e contatto con la natura, all’esposizione prolungata a schermi e dispositivi elettronici, sia negli adulti che nei bambini» fanno sapere dall’associazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338.6564767 o scrivere a mammeincerchio@gmail.com