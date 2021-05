"Ospedale Risponde": in diretta con la Microbiologia

ALESSANDRIA - Sarà dedicato alla Microbiologia il prossimo appuntamento di "Ospedale Risponde" che si terrà oggi pomeriggio in diretta sui canali social dell’azienda ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook del media partner Radio Gold. Ospite del consueto incontro del venerdì alle ore 14.30 sarà infatti Andrea Rocchetti, il direttore della Microbiologia, che sarà a disposizione per rispondere in modo semplice e divulgativo alle domande e alle curiosità dei cittadini. L’appuntamento si inserisce al termine di una settimana dedicata a questo reparto che è stato presentato sui social con la campagna “Ospedale Siamo Noi” attraverso i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente e il video sulle attività di laboratorio.

Il microbiologo è una figura particolare che ha un doppio ruolo: si occupa infatti della diagnostica, sfruttando competenze specifiche che gli permettono di utilizzare macchinari all’avanguardia e in continua evoluzione, ma anche della reportistica, fornendo agli epidemiologi tutte le informazioni e i dati necessari a predisporre le strategie di lotta alle malattie infettive. Per questo collabora in modo trasversale con molti altri professionisti aziendali per la salvaguardia dalla salute dei pazienti e degli operatori.

Potete inviare le vostre domande alla mail comunicazione@ospedale.al.it