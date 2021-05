"PiantiAMO il futuro" con Riccoboni e Derthona Basket

TORTONA - C'era una buona presenza delle autorità locali e dei dirigenti scolastici tortonesi con un bel sole oggi davanti al teatro Dellepiane per assistere alla presentazione dell'iniziativa 'PiantiAMO il futuro': un nome già benaugurante come fatto notare da molti degli intervenuti.

Dopo i discorsi del sindaco Federico Chiodi, del presidente della Bertram Derthona - che domani sera incomincerà la sua serie playoff contro Ravenna - Roberto Tava, del vescovo Vittorio Viola, dell'amministratore delegato dell'azienda Marco Riccoboni e del vicesindaco Fabio Morreale, si è passati alla piantumazione dei primi due aceri: il 22 novembre, Giornata Mondiale dell'Albero e momento ottimale per irrigazione e attecchimento, saranno piantumati altri aceri, tigli, frassini e carpini in sette diverse aiuole di due aree verdi cittadine.

"Un sentito ringraziamento - ha detto il sindaco Chiodi - da parte dell'amministrazione comunale di tutta la comunità tortonese alla famiglia Riccoboni per questa splendida iniziativa che rafforza il legame con il nostro territorio, che già si esprime tramite la partnership con il Derthona Basket. L'area prescelta è particolarmente significativa poiché proprio questa zona, un tempo a vocazione industriale, sta assumendo una nuova dimensione vocata allo sport, alla cultura e all'istruzione: qui infatti avrà sede la nuova scuola superiore di logistica e sarà realizzata una nuova palestra, a pochi metri ci sono la piscina e i campi da calcio del centro sportivo Cucchi. Questa piantumazione rappresenta quindi un nuovo passo nella direzione di rivitalizzare, in un'ottica sostenibile, questa parte della città".

"E' per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità prendere parte a questa iniziativa - l'intervento di Roberto Tava - prima che una squadra di pallacanestro ci sentiamo un collegamento fra la gente e il territorio, un volano dal quale far partire iniziative tese ad esaltare il senso di appartenenza a questa splendida terra del Tortonese. Progetti di questo genere che uniscono l'attenzione al verde all'amore per la nostra gente sono ciò che ci fa essere fieri di rappresentare e difendere i colori del Derthona Basket".

“Costruire un mondo più sostenibile è la missione in cui crede e s’impegna da sempre la nostra azienda - chiude Marco Riccoboni - per far crescere l’attenzione generale verso la salvaguardia dell’ambiente, la costruzione di un’economia più circolare e l’uso corretto delle risorse naturali abbiamo scelto di impegnarci nel programma Riccoboni New Generation con azioni, rapide e concrete, che possano contribuire a migliorare la vivibilità e l’ambiente di una comunità locale. Siamo quindi molto contenti di regalare questi 34 alberi alla città di Tortona perché non rappresentano solo un contributo allo sviluppo del verde pubblico e la memoria di una grande stagione sportiva ma diverranno uno strumento educativo per mettere in relazione i ragazzi delle scuole e l’ambiente”.