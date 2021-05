Summevolley, appuntamento al 2022

ACQUI - “Il Summervolley per me è stato sempre un sogno. E un sogno non si realizza se c’e un incubo come quello che stiamo vivendo e che, fortunatamente, sta finendo”. Nelle condizioni attuali, però, non si può organizzare uno dei più importanti eventi di pallavolo giovanile in Italia. Ivano Marenco, coach Pallavolo Acqui e ideatore dell’evento, annuncia sui social che, anche nel 2021, la competizione è annullata. “Il Summervolley ha sempre vissuto di aggregazione, di socialità, di contatti e la pallavolo è sempre stata trainante - aggiunge Marenco- L’appuntamento è solo rimandato: appena sarà possibile (e lo sarà) torneremo, di più e meglio”. Nel 2022 una edizione speciale.