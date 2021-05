Masterplan 2019, ecco cosa prevedeva

NOVI LIGURE — Il progetto realizzato dall'architetto Andrea Desimone nel 2019 prevedeva la parziale pedonalizzazione di piazza Pernigotti, la creazione di un autosilos di parcheggi in via Pietro Isola (nell'attuale piazzale delle corriere) e il restringimento di corso Marenco, per dare più spazio ai pedoni e ai dehor.

