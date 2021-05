Amv: l'appello a differenziare i rifiuti è anche in dialetto

VALENZA - E se fosse (anche) il dialetto la chiave per spingere i valenzani a una maggiore attenzione ai temi del rispetto dell'ambiente? Lo pensano in Amv Igiene Ambientale: con lo slogan "Summa 'd Valensa e fumma la differenziata", anche nelle versioni in italiano e in lingua inglese, si vuole evidenziare il senso di comunità, unito all'orgoglio di fare parte di una città che attraverso l'unione di intenti può generare il risultato di incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Come? Con la forza del buon senso comune.

Una frase in dialetto valenzano diventa il modo, simpatico e divertente, per affermare appartenenza alla città e per ribadire che “voler bene” alla città significa differenziare i rifiuti, per fare un favore all’ambiente (in cui viviamo) e anche al portafoglio (che si assottiglia un po’ meno).

La campagna di Amv Igiene Ambientale, l’azienda che si occupa di raccolta rifiuti e spazzamento in città, parla direttamente ai cittadini, a cominciare dai valenzani doc, che non hanno bisogno della sottotitolazione per comprendere la frase “Summa ‘d Valensa e fumma la differenziata”, ma anche ai nuovi valenzani, che hanno maggior dimestichezza con l’inglese e potrebbero dire “We live in Valenza and we take care of waste separation”. La frase è semplice e si traduce in “Siamo di Valenza e facciamo la raccolta differenziata” e campeggia sui manifesti che da qualche giorno hanno invaso la città.

Valenza è uno dei centri-zona della provincia: deve migliorare i numeri della raccolta di carta e imballaggi di cartone, imballaggi di plastica, metallo e poliaccoppiati, gli imballaggi in vetro e i rifiuti organici (umido). Un impegno che i valenzani stanno dimostrando di avere grazie alla sensibilità che poco a poco si sta facendo strada nella coscienza di chi abita la Città dell’Oro.

I dati lo confermano: anche ad aprile le cifre della differenziata stanno crescendo e di pari passo diminuisce la produzione di indifferenziato. “Una buona notizia – commenta Roberto Contotto, Amministratore Unico di Amv Igiene Ambientale - perché per i valenzani significa risparmi concreti sulla Tassa Rifiuti. La raccolta degli imballaggi è già pagata, basta metterli nel giusto contenitore”.

La campagna on air in questi giorni si articolerà su poster 6x3, manifesti di vario formato, sul web (con l’indicizzazione) e naturalmente sulla stampa locale.

L'obiettivo di Amv è anche il coinvolgimento dei giovani in età scolare, i più permeabili all'insegnamento delle buone pratiche ecologiche, in particolare i ragazzi dai 5 ai 13 anni e le loro famiglie. A loro sarà dedicata l'operazione "Raccolta di figurine - Amv e l'educazione ambientale", un prodotto editoriale di alta qualità, studiato per divulgare le tematiche dell'amore per la natura e la necessità di preservarla attraverso comportamenti corretti come, appunto, la differenziazione dei rifiuti. Le figurine saranno offerte ai frequentatori del Centro di Raccolta di Strada Vecchia Pontecurone, a chi si presenterà ai gazebo di AMV organizzati nei punti di maggior visibilità del centro di Valenza e nelle scuole, grazie ad una collaborazione avviata con le Primarie e la Secondaria di primo grado della città, anche attraverso annunci firmati Amv sul diario scolastico utilizzato dagli alunni delle rispettive scuole.