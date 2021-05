Cantieri di lavoro, 9 posti in Comune per i disoccupati over 45

NOVI LIGURE — Nove posti di lavoro in Comune grazie ai cantieri per disoccupati: a Novi Ligure è stato pubblicato il bando per l’assunzione temporanea di nove persone, che saranno impiegate per 90 giornate lavorative (25 ore settimanali distribuite su cinque giorni la settimana).

Sono tre i progetti oggetto del bando e riguardano l’ufficio Lavori pubblici e tutela ambientale, la biblioteca civica e il Museo dei Campionissimi.

Possono presentare domanda solo i disoccupati residenti nel Comune di Novi Ligure di età superiore ai 45 anni, che non siano percettori di ammortizzatori sociali (Naspi o DisCol) e siano immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso.

Alla domanda di partecipazione (solo una domanda scegliendo tra i tre progetti) vanno allegati copia di un documento valido, codice fiscale, modello Isee e, per i cittadini non comunitari, anche copia del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti. Deve essere indirizzata all’Ufficio Personale e va presentata all’Ufficio Protocollo entro il 17 giugno.

Il bando completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale (0143 772252 o 251) o l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (numero verde 800 702811, oppure 0143 772277).