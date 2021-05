Seconda edizione di 'Lionello racconta Acqui', il ciclo di incontri imperdibile per chi vuol conoscere storie e personaggi dell'Acqui di altri tempi. Grazie alla sponsorizzazione di quattro Aziende vinicole del territorio (Chicco, Rivetto, Rattalino e Massucco) Vittorio Ratto, ideatore della kermesse e Cinemando sotto le stelle, offriranno cinque momenti divulgativi con Lionello Archetti Maestri.

Il noto studioso di storia locale, dal 3 giugno al primo luglio, in diversi locali acquesi (Caffè dei Mercanti, Giorni Di Vini, La Betulla ed Carat), intratterrà il pubblico nostrano con aneddoti poco conosciuti ma davvero interessanti della città bollente. In occasione della serata conclusiva ci sarà anche la proiezione del film 'Fari nella nebbia' pellicola del 1942 girato anche ad Acqui Terme. Per info (e prenotazione obbligatoria)335 5238 742.