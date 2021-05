'Maggio di Libri' con dedica a Dante

TORTONA - Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, il 'Maggio dei Libri' è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella banca dati della campagna, sul sito ufficiale. Nella sua missione, Il 'Maggio dei Libri' coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura anche alcune scuole italiane all’estero.

Quest'anno Tortona, "Città che legge", parteciperà con l'iniziativa "Dante sommo poeta" letture che si terranno martedì 25 maggio alle ore 11, presso il cortile dello Scolastico (Istituto Comprensivo Tortona A) in corso Cavour 6.