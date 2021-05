Croce Verde, dopo 6 anni Gotta lascia. Oggi si elegge il nuovo direttivo

ARQUATA SCRIVIA — La Croce Verde di Arquata Scrivia cerca un nuovo presidente: lo scorso aprile, dopo sei anni di mandato, Armando Gotta ha infatti deciso di passare la mano e oggi si terranno le elezioni del nuovo consiglio direttivo.

In lizza 14 candidati, tra cui sarà successivamente scelto il nuovo rappresentante dell’associazione di pubblica assistenza: si tratta di Nicola Bolettieri, Mario Botti, Elena Francesca Burrone, Elisa Cecchi, Manuela Demaestri, Roberto Gattone, Marco Andrea Lechner, Raffaele Liotta, Giovanni Montaldo, Giovanni Olivieri, Mauro Olivieri, Piero Sartoris, Fabio Sarzo e Fabio Vergagni. Bolettieri, Birrone, Montaldo, Sartoris, Sarzo e Vergagni facevano già parte del precedente direttivo.

Intanto i componenti del consiglio, i volontari e i dipendenti hanno scritto una lettera per esprimere «stima» nei confronti di Armando Gotta e «gratitudine per il lavoro svolto in questi anni».

«Sei stato un riferimento sicuro per tutti noi – hanno scritto – La tua dedizione e disponibilità continua sono servite come stimolo forte a operare nell’esclusivo interesse della nostra associazione. Sei partito con grandi idee, ponendoti un obiettivo molto ambizioso e grazie al tuo impegno e alla tua testardaggine siamo riusciti a diventare grandi, migliorando sotto tutti gli aspetti l’attività della Croce Verde. È solo grazie a te se siamo dove siamo oggi e per questo non ci stancheremo mai di ringraziarti promettendoti di impegnarci a mantenere i traguardi raggiunti».