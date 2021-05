Hsl, un punto per la salvezza

TORTONA - Arriva con un pareggio (2-2) e un po' di patemi la salvezza aritmetica dei leoni: le sconfitte di Fossano e Borgosesia valgono la permanenza in categoria con quattro giornate di anticipo. La partenza del Bra è travolgente: Merkaj dopo un giro di lancette parte palla al piede dopo averla sradicata dal piede di Cardore e arrivato al limite dell'area scarica un sinistro violento sul primo palo che beffa Teti e porta in vantaggio i suoi. Al 4' cross di Reeb, colpo di testa di Cappelluzzo su cui Teti non trattiene e Merkaj ribadisce in rete in rovesciata ma vede il suo gesto atletico annullato per una posizione di fuorigioco. Il Bra attacca ancora e Teti deve superarsi per respingere la conclusione di Cappelluzzo da due passi, sull'altro fronte ci pensa Zerbo a servire Cardore al limite ma la sua girata finisce fuori di un soffio. Il Bra sembra avere abbondantemente in mano la partita ma al 13' succede l'incredibile: una sortita offensiva dei padroni di casa permette di guadagnare un calcio di rigore per fallo di Saltarelli su Gueye; si incarica della battuta Zerbo che non sbaglia e rimette in equilibrio l'incontro. Il Bra risponde subito con un tiro da fuori di Marchisone che sibila vicino al 'sette', l'Hsl alla prima occasione ribalta il punteggio con Gueye che raccoglie una respinta corta della difesa e infila imparabilmente in diagonale Guerci. Al 26' una follia di Tos che stende il braccio per intercettare un cross di Manasiev costa il secondo rigore contro di giornata per il Bra, ma Guerci si stende sulla sua sinistra e prolunga in corner la trasformazione dal dischetto di Spoto. Al 31' Merkaj si libera del suo marcatore con una doppia giravolta sulla destra e cerca il tiro a giro sul palo lontano senza fortuna, tre minuti dopo dopo un fallo di Reeb su Gueye i padroni di casa guadagnano una punizione da buona posizione ma senza esito. Al 38' ci vuole un miracolo di Teti in uscita per scegliere il tempo giusto e disinnescare Cappelluzzo dopo una verticalizzazione di Marchisone, poi va vicinissimo al gol anche Magnaldi che colpisce di testa sulla destra un cross dalla fascia opposta ma allarga troppo la traiettoria e manca la porta.

UN'ALTALENA DI EMOZIONI

La ripresa si apre con Daidola che inserisce Tuzza e Buongiovanni per Tos e Reeb, ma è Zerbo che dal cerchio di centrocampo prova a sorprendere Guerci senza riuscirci. Zichella deve sostituire Gueye infortunato con Andriolo ma la partita sembra addormentarsi: il Bra preme cercando la rete del pari, i padroni di casa provano a colpire in contropiede ma troppo spesso finiscono per sprecare buone occasioni. In una di queste al 21' il Bra riparte e con un'azione manovrata mette palla a Cappelluzzo in area che è bravo a saltare il suo marcatore e beffare Teti con un tocco morbido per il 2-2. Tre minuti dopo è Saltarelli a chiedere un rigore per un tocco di mano in area ma l'arbitro fa segno di proseguire: il Bra cerca la rete che potrebbe tenerlo in corsa per la vittoria in campionato e preme rischiando però moltissimo quando Zerbo orchestra le azioni offensive dei suoi. Una combinazione al limite dell'area tortonese porta al tiro Merkaj che colpisce Gjura, sull'altro fronte il neo entrato Varela per un inesistente Spoto fa sponda di testa sull'inserimento di Zerbo ma il tiro dell'ex Foligno è alto sulla traversa. Un minuto dopo Zerbo controlla un rinvio di Teti e serve involontariamente Varela il cui tiro a porta vuota viene murato in angolo, poi il finale diventa incandescente: la difesa di casa soffre ma rintuzza in qualche modo tutte le iniziative dei cuneesi salvo un cross di D'Ambroscio che trova la testa di Chiappino ma non lo specchio della porta. L'Hsl arriva a segnare il terzo gol in un contropiede orchestrato da Manasiev e Zerbo e concluso da Brumat colto però in posizione di fuorigioco davanti alla porta vuota, e su una punizione per il Bra che sorvola la traversa l'arbitro dopo sei minuti di recupero fischia la fine.

HSL DERTHONA - BRA 2-2

MARCATORI: pt 2' Merkaj, 14' Zerbo rig., 17' Gueye; st 21' Cappelluzzo

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Brumat, Magnè, Gjura, Gualtieri; Cardore (46' st Tordini), Lipani; Gueye (6' st Andriolo), Zerbo, Manasiev; Spoto (32' st Varela). A disp. Rosti, Cirio, Nsingi, Akouah, Mingiano, De Simone. All. Zichella

BRA (3-4-3): Guerci; Tos (1' st Tuzza), Rossi, Saltarelli; Magnaldi, Daqoune (42' st Chiappino), Capellupo, Reeb (1' st Buongiovanni); Merkaj (36' st Campagna), Cappelluzzo, Marchisone (40' st D'Ambroscio). A disp. Roscio, Baggio, Hoxha, Sia. All. Daidola

ARBITRO: Fichera di Milano

NOTE Guerci (28') respinge un rigore a Spoto. Ammoniti Manasiev, Gueye, Magnè; Capellupo, Saltarelli, Reeb, Rossi, Tuzza. Calci d'angolo 6-3 per il Bra. Recupero pt 2'; st 5'.