Campagna vaccinale: oggi in Piemonte più di 27mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con l'Unità di Crisi sull'andamento della campagna vaccinale: oggi, lunedì 24 maggio, più di 27mila persone hanno ricevuto il siero.

In particolare, sono 27.827 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 11.459 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 5.717 i cinquantenni, 6.689 i sessantenni, 3.719 i settantenni, 2.317 gli estremamente vulnerabili e 1057 gli over80. Quasi 900 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.305.415 dosi (di cui 792.171 come seconde), corrispondenti al 94,3 % di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte. Nei primi quattro giorni di preadesione loro dedicati sono state 73.740 le persone della fascia 40-44 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it . Quindi, tenendo conto anche della fascia 45-49, che ha iniziato le pre-adesioni a partire da lunedì scorso 17 maggio, sono in tutto 195.209 i quarantenni pronti a farsi vaccinare. Intanto, oggi sono arrivate in Piemonte e sono in via di distribuzione sul territorio 26.500 dosi di Moderna e 20.000 dosi di AstraZeneca.