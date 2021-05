Il teatro riparte a Valenza: l'estate all'ex scuola Carducci

VALENZA - Dopo mesi di forzato silenzio a Valenza torna una ricca programmazione estiva di eventi culturali ed artistici. Dal vivo, in sicurezza ma senza la mediazione di televisione o computer, insieme ai propri amici e concittadini. E se le disposizioni anti-Covid rendono ancora particolarmente macchinoso l'utilizzo degli spazi tradizionali al chiuso ecco allora che il teatro e la musica ritrovano spazio en plein air, a cominciare dalla location del cortile della ex-scuola Carducci (via Carducci 4, Valenza).

La Coop. CMC/Nidodiragno che da sette anni gestisce il Teatro Sociale di Valenza, in sintonia con il Comune di Valenza, ha messo a punto un ricco e articolato programma per i mesi di giugno e luglio.

La rassegna prevede serate di teatro spaziando tra i diversi generi, dalla nuova drammaturgia di Luca Zilovich e Daniel Gol alla lezione-spettacolo di Gabriele Vacis, dalla rivisitazione dei classici di Roberto Tarasco alle nuove frontiere della comunicazione e del sapere di Roberto Mercadini, con alcuni appuntamenti anche per famiglie resi possibili grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e Teatro Ragazzi e Giovani. Altre serate saranno dedicate alla musica, dal jazz di Gianni Cazzola allo spiritual con i Joy Gospel Singers, dalla musica folk-pop interpretata dai Clan Banlieue ai giovani compositori emergenti come RednakS. Non mancheranno serate che mescolano musica, teatro e letteratura, grazie al gruppo Amori in Corso che proporrà una rilettura di Exercices de style, e Fuori dal Coro/Gaia Musica che affiancheranno Enrico Deregibus nella presentazione del suo ultimo volume su Francesco De Gregori. Completa il programma la terza edizione di "Teatro per gioco", da un'idea di Gianluca Pivetti e Agata Tinnirello, evento che coinvolge gruppi amatoriali che si esibiranno per il bene della città.

Gli eventi, inizieranno alle ore 21.15 e avranno un biglietto di ingresso con un prezzo compreso tra i 5€ e gli 8€, ad eccezione di due serate con ingresso gratuito.

La prenotazione è obbligatoria sul sito www.valenza.eventbrite.com, i biglietti saranno poi acquistabili la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.30.

Il programma completo è consultabile sul sito www.valenzateatro.it e sui profili social del Teatro Sociale di Valenza.

Per informazioni: biglietteria@valenzateatro.it - 324.0838829 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12)