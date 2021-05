Nel weekend ecco le gardenie per la ricerca

ALESSANDRIA - Nel weekend, in occasione della Settimana nazionale della Sclerosi Multipla, tornano le gardenie di Aism.

Con 15€ di offerta si può contribuire alla ricerca scientifica e alle molte attività che vengono organizzate ed erogate a titolo gratuito dall’associazione alle persone con Sclerosi Multipla, che nella nostra Provincia sono oltre 700. I volontari saranno presenti in molte postazioni presso le chiese, le piazze e molte attività commerciali su tutto il territorio provinciale, ma si possono anche prenotare le piantine che verranno poi ritirate presso la Sezione di Alessandria, in via Guasco, 47 o eventualmente consegnate a domicilio. Per info sulle postazioni della provincia e prevendite: 0131/232669 – 335/7404411